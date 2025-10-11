Maignan-Juve, possibilità concrete quelle dei bianconeri? La situazione sul portiere del Milan - Calcio News 24

Maignan-Juve, tra rinnovo fermo e scenari di mercato: futuro in bilico per il portiere del Milan

Il caso Maignan-Juve inizia a prendere forma tra suggestioni di mercato e incertezze contrattuali. Il futuro di Mike Maignan al Milan, infatti, è sempre più avvolto da dubbi. Dopo mesi di trattative per il rinnovo del contratto – in scadenza nel 2026 – il dialogo tra il portiere francese e la dirigenza rossonera si è improvvisamente interrotto. Un segnale forte che potrebbe aprire scenari clamorosi in ottica Juventus e non solo.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sarebbe stato proprio il Milan a rallentare i tempi, prendendosi una pausa di riflessione. Questo stop inatteso si somma a un retroscena importante risalente all’estate: Maignan era stato vicinissimo al Chelsea, con un’intesa già raggiunta tra il giocatore e il club inglese. Il trasferimento però non si è concretizzato per il mancato accordo sulla cifra con i rossoneri. Un’operazione sfumata, ma che testimonia quanto il francese sia già da tempo nel mirino delle big europee.

Con il rinnovo in fase di stallo, il club di via Aldo Rossi si trova ora davanti a un bivio: cedere Maignan a gennaio per monetizzare, oppure rischiare di perderlo a parametro zero nel 2026. Ed è in questo contesto che prende piede l’ipotesi Maignan-Juve. Al momento, non esiste una trattativa concreta, ma la Juventus sta osservando con attenzione la situazione. In caso di condizioni favorevoli, i bianconeri potrebbero valutare un affondo.

La Juve, reduce da una rivoluzione tra i pali, ha grande interesse nel monitorare i migliori profili internazionali, e Maignan – classe 1995 – è oggi tra i portieri più apprezzati al mondo. La prospettiva di vederlo difendere la porta bianconera accende la fantasia dei tifosi, anche se la concorrenza non manca.

La destinazione più probabile, in caso di addio al Milan, resta comunque la Premier League, dove il portiere francese ha estimatori da tempo. Ma il fascino di una sfida in Serie A, con la maglia della rivale storica, rende la pista Maignan-Juve tutt’altro che trascurabile.

Nei prossimi mesi, la situazione potrebbe evolversi rapidamente. Il nome di Maignan è destinato a diventare uno dei più caldi del prossimo calciomercato, e la Juve è pronta a muoversi, se si presenterà l’occasione giusta.

