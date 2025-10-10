Maignan Milan: addio a zero? Quella big ci prova per il portiere. L'indiscrezione - Calcio News 24

Maignan, la Juventus sogna il colpo per la porta del futuro. L’indiscrezione sul portiere francese

La Juventus guarda al futuro e mette nel mirino Mike Maignan, attuale portiere del Milan e titolare della nazionale francese di Didier Deschamps. Il trentenne estremo difensore rossonero è considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e potrebbe diventare una delle grandi occasioni del mercato estivo 2026, visto che il suo contratto con il Milan è in scadenza. Alla Continassa l’interesse è concreto: la prospettiva di assicurarsi Maignan a parametro zero intriga e non poco la dirigenza bianconera.

Arrivato in Italia nel 2021, Maignan ha subito dimostrato personalità e qualità da top player. Con i rossoneri ha vinto lo Scudetto nel 2022, dopo il trionfo del 2021 con il Lille, dove condivideva lo spogliatoio con l’attuale juventino Jonathan David. Entrambi simboli della nuova era Comolli-Chiellini, rappresentano la sintesi perfetta tra esperienza, mentalità vincente e valore internazionale. Proprio l’attaccante canadese è stato il primo colpo del nuovo corso, e non è escluso che Maignan possa seguirlo a Torino al termine della stagione.

Le trattative per il rinnovo tra Maignan e il Milan si sono arenate da mesi. Il portiere chiede un ingaggio più alto, mentre il club rossonero sembra orientato a non superare certi limiti salariali. La Juventus osserva con attenzione, pronta a inserirsi se la separazione diventerà inevitabile. In estate, Massimiliano Allegri aveva già bloccato il suo trasferimento al Chelsea, segno di quanto il francese sia stimato anche all’estero. Bayern Monaco e lo stesso Chelsea restano alla finestra, ma i bianconeri contano su un progetto tecnico ambizioso e sulla presenza di Comolli, che conosce bene il giocatore dai tempi del Lille.

Per Maignan alla Juventus, resterebbe da chiarire il destino di Michele Di Gregorio. Il portiere ex Monza, pur stimato da Tudor, potrebbe finire sul mercato qualora arrivasse Magic Mike. La Juventus, infatti, punta ad alzare il livello tecnico e la personalità dello spogliatoio, e in questo senso Maignan rappresenta un profilo ideale: leader, carismatico, determinante nei momenti decisivi.

Il francese guadagna attualmente circa 2,8 milioni netti, beneficiando del Decreto Crescita, e una sua firma a parametro zero sarebbe un affare tecnico ed economico. Se il Milan non riuscirà a rinnovarlo, Maignan diventerà uno degli svincolati più ambiti del mercato 2026. La Juventus c’è, pronta a farsi avanti per portare a Torino un portiere di carisma, esperienza e classe mondiale.