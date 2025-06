Milan, porte girevoli: sirene inglesi per Maignan, si cerca di trattenerlo, ma si guardano anche le alternative

Il Milan alle prese con il problema Maignan: il portiere tentato dalla Premier League, Allegri e Tare cercano di convincerlo a rimanere, ma intanto…

Il Milan si trova a gestire una nuova grana di mercato: dopo la cessione lampo di Reijnders al Manchester City, ora è Mike Maignan a essere al centro dell’interesse del Chelsea. Come riportato da la Gazzetta dello Sport i Blues hanno messo gli occhi da tempo sul portiere francese, desiderato espressamente da Maresca, ma per ora non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale. Tuttavia, Maignan sembra orientato a un addio e sta valutando seriamente il trasferimento. Il problema è la forbice tra domanda e offerta: il Milan chiede almeno 30 milioni, mentre il Chelsea vorrebbe chiudere a una cifra compresa tra i 15 e i 20, approfittando del fatto che il contratto del giocatore scadrà nel 2026. Non c’è fretta a Londra, che intende trattare solo alle proprie condizioni, ma nemmeno il Milan appare disposto a svendere uno dei suoi big.

Nel frattempo, la dirigenza rossonera e Allegri stanno cercando di convincere Maignan a restare, considerandolo – insieme a Leao – uno dei pilastri su cui ricostruire i rossoneri. Tuttavia, in caso di addio, il Milan si sta già muovendo per trovare un’alternativa. Il nome più caldo è quello di Mile Svilar della Roma, con cui c’è già stato un contatto. Il serbo, scontento del rinnovo proposto dal club giallorosso, ha incontrato i dirigenti milanisti e ha ricevuto l’approvazione di Allegri. Il suo contratto scade nel 2027, ma la Roma potrebbe cederlo a fronte di un’offerta congrua. In alternativa, il Milan tiene d’occhio anche Elia Caprile, rientrato al Napoli dopo il prestito al Cagliari, che difficilmente eserciterà il diritto di riscatto.