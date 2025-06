Calciomercato Milan, ad un passo l’addio di Reijnders: trattativa in chiusura con il Manchester City, le cifre

Le ultime sul possibile addio di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, nel mirino del Manchester City. I dettagli

Tijjani Reijnders è sempre più vicino all’addio al Milan: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il centrocampista olandese sarebbe ad un passo dal trasferimento al Manchester City.

I due club sono infatti in contatto costante per definire gli ultimi dettagli dell’accordo, ormai praticamente chiuso sulla base di 65 milioni di euro. Il City ha già trovato un’intesa di massima con il giocatore per il contratto. Un colpo importante per Guardiola già per il Mondiale per Club.