Maldini Atalanta, addio a gennaio? Due club di Serie A hanno messo nel mirino il figlio d’arte. La posizione della Dea

Maldini Atalanta: possibile svolta sul futuro del trequartista, si apre l’ipotesi di una cessione temporanea. Fiorentina e Lazio pensano a lui

La situazione legata al binomio “Maldini Atalanta” potrebbe presto prendere una direzione inattesa. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il club bergamasco sta valutando con grande attenzione il destino di alcuni giocatori presenti in organico, e tra questi rientra anche Daniel Maldini. Il classe 2001 è arrivato la scorsa estate dal Monza per circa 13 milioni di euro, un investimento significativo che lasciava presagire un ruolo di rilievo nelle rotazioni della Dea.

Finora, però, l’esperienza del trequartista in nerazzurro non ha prodotto il rendimento auspicato. Nonostante le indubbie qualità tecniche, Maldini fatica a trovare spazio e continuità all’interno del complesso sistema di gioco dell’Atalanta, che richiede intensità, dinamismo e capacità di adattamento immediato alle richieste del tecnico. Questo scenario ha portato la società a riflettere sulla possibilità di una cessione temporanea, soluzione che permetterebbe al calciatore di accumulare minuti, responsabilità e fiducia.

L’ipotesi di un prestito non è solo un’opportunità per Maldini, ma anche un modo per tutelare l’investimento dell’Atalanta, che punta a rivalutare il talento del giocatore attraverso un percorso di crescita più lineare. Non è dunque sorprendente che il dossier Maldini sia già arrivato sui tavoli di altri club di Serie A, pronti a cogliere l’occasione.

Secondo le stesse indiscrezioni, Lazio e Fiorentina avrebbero già manifestato un interesse concreto. Entrambe seguono da settimane l’evolversi della situazione e potrebbero presentare proposte ufficiali già nella prossima finestra di mercato. Per le due società, Maldini rappresenterebbe un rinforzo a basso rischio economico ma dal potenziale molto elevato, considerata la sua tecnica, la sua capacità negli ultimi metri e l’esperienza già maturata in più contesti di Serie A e Serie B.

Per il giocatore, un trasferimento temporaneo potrebbe rivelarsi l’opportunità ideale per rilanciarsi e ritrovare quella continuità che finora è mancata. In ambienti dove potrebbe avere maggiore centralità e responsabilità, Maldini avrebbe la possibilità di esprimere con più libertà le sue qualità e tornare a Bergamo con un bagaglio tecnico e mentale più ricco.

Il futuro di Maldini rimane dunque aperto a diversi scenari, ma una cosa è certa: il mercato sta già muovendo le prime pedine, e una nuova avventura potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.