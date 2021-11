Maldini: «Peccato per l’Italia ai playoff, ma abbiamo tutto per andare al Mondiale»

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Fiorentina-Milan: le sue dichiarazioni

ITALIA AI PLAY OFF – «Un gran peccato soprattuto per le occasioni sprecate con i due rigori sbagliati ora non ci dobbiamo far venire il braccino corto e non sbagliare come contro la Svezia».

MESSIAS – «Sono contento che torni a disposizione, è un giocatore importante a partita in corso abbiamo bisogno di giocatori dalla qualità superiore».

GIROUD – «Non c’è stata nessuna benedizione di Ibra, i ruoli sono ben definiti. Però a Ibrahimovic piace Giroud come calciatore».