Maldini: «Pirlo è come un fratello. Covid? Abbiamo 11 giocatori, niente scuse»

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juve. Le sue parole.

«Loro si giocano più di noi perché vada come vada stasera saremo sempre primi in classifica. Dobbiamo stare tranquilli e giocarci la nostra gara. Ci siamo detti ad inizio anno di non prenderci scuse, 11 giocatori li abbiamo e daranno il massimo per vincere questa sera».

PIRLO – «La disponibilità dei giocatori è massima soprattutto in casi di emergenza come questa. Pirlo? Lo saluto come se fosse ancora mio compagno. Siamo rivali oggi ma per me è come un fratello».

PARAGONE COL SUO MILAN – «Forse lo pensano ma magari non se lo dicono. Non possiamo pensare che questa sia una squadra paragonabile a quella, le certezze di questo gruppo non sono ancora quelle di una squadra che ha vinto tutto per anni».

MILAN-JUVENTUS – «Questo Milan-Juventus è un Milan-Juventus senza pubblico. Tutti i ricordi che ho sono legati ad azioni di campo accompagnati dalle reazioni dei tifosi. Siamo andati a giocare a Glasgow col Celtic e abbiamo avuto dei vantaggi ma ho detto ai miei ragazzi “E’ un peccato che non abbiate vissuto queste esperienze perché sono uniche».

SIMAKAN E IL CALCIOMERCATO – «Le richieste dei nostri tifosi non sono da squadra in testa alla classifica. Questa squadra non è facile da migliorare. Proveremo a farlo se avremo le occasioni. Per quanto riguarda i giovani che vogliono venire a giocare qui quest’anno ci ha dato tanta credibilità, giocare al Milan è sempre un vantaggio soprattutto vista la filosofica di questo club».