Milan, parla Paolo Maldini: «Ricordo indelebile, ma non c’è nulla»

L’ex bandiera del Milan è stata intervistata a Los Angeles dall’Huff Post: «Al 100 per 100 l’Italia sarà in Qatar!»

Un’intervista a 360 gradi quella di Paolo Maldini ai microfoni dell’Huff Post. L’ex bandiera del Milan, intercettata a Los Angeles nel corso della presentazione della nuova International Champions Cup, si è lasciata andare su vari argomenti.

«Il Milan è la mia casa e sarà per sempre un ricordo indelebile» – ha risposto l’ex difensore in merito alla domanda su un suo ritorno in rossonero – «Per ora non c’è ancora niente, e non so cosa ci sarà».

L’argomento si sposta poi sulla nazionale italiana, sull’assenza dal mondiale e su Qatar 2022: «Per me è stato un Mondiale molto triste. Un mondiale decisamente brutto perché l’Italia non c’era: dobbiamo sicuramente imparare dai nostri errori e magari partire anche dal punto più basso dei nostri ultimi sessant’anni, considerato che era da sessantadue anni che la Nazionale italiana non si qualificava. In Qatar l’Italia ci sarà, al 100%, per forza!».

Un commento è stato ovviamente riservato al colpo dell’estate, CR7 alla Juventus: «È un grande colpo, inaspettato, bello per il calcio italiano, anzi, molto bello. Forse lo è un po’ meno per i tifosi che non sono della Juventus perché questo grande acquisto rende la Juve una squadra ancora più difficile da battere».

Infine una dichiarazione sul suo nuovo ruolo di sponsor di DAZN, la nuova piattaforma online che trasmetterà alcune partite di Serie A e Serie B: «Ho questo rapporto commerciale con Dazn, che è una piattaforma nuova ed hanno scelto me come testimonial. Io cercherò di aiutarli ad entrare in un mercato molto difficile come quello del calcio».