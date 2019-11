Maldini: «Milan Lazio sfida importante. Immobile? Impressionante»

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, presenta così il confronto con la Lazio nel pre partita. Le parole della leggenda rossonera

Paolo Maldini sa che la sfida contro la Lazio è molto delicata ai fini della classifica, e spera che il Milan non faccia sconti all’avversario. Ecco le parole del dt rossonero a Sky Sport.

«Boban giovedì ha detto di giocare partita per partita, dobbiamo uscire da una situazione di classifica delicata. Partita decisiva? No, ma è importante. Davanti vanno a fasi alterne, non possiamo perdere il passo con le altre. Ottimismo dopo la Spal? Tre punti fanno bene, anche la visione della partita cambia. Col Lecce avevamo meritato, ma ora ci aspetta un trittico di partite molto difficile. Consigli ai giocatori? Li do ai difensori, specialmente a Duarte che non conosce i calciatori italiani. Immobile? Impressionante».