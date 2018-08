Manca solo l’annuncio ufficiale: Paolo Maldini sta per tornare al Milan. L’ex capitano rossonero sarebbe stato convinto da Leonardoper un importante incarico dirigenziale

Manca solo l’annuncio, che probabilmente arriverà già in giornata: Paolo Maldini è ad un passo dal tornare al Milan. L’ex capitano rossonero, dopo quasi un decennio di lontananza dai colori che avevano contraddistinto tutta la sua ultraventennale carriera, dovrebbe ricoprire un ruolo importante nella nuova dirigenza del Milan targato Elliot. A convincere definitivamente, una volta per tutte, Maldini sarebbe stato l’attuale direttore tecnico, ex compagno e amico Leonardo.

Ancora pochissimi i dettagli circa l’incarico che dovrebbe avere Maldini e le sue mansioni: già oggi probabilmente ne sapremo di più. Appena pochi giorni fa l’ex difensore era stato presentato insieme ad un’altra gloria milanista, Andriy Shevchenko, come nuovo opinionista di DAZN, l’emittente in streaming che raccoglierà alcune delle partita del prossimo campionato. Proprio ieri del resto, con una frase eloquente postata a corredo di una foto sul proprio account Instagram, Paolo aveva lasciato intendere quale sarebbe stato il suo futuro…