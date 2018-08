Dazn, la presentazione: scendono in campo anche Maldini e Shevchenko

Ieri la presentazione ufficiale della nuova piattaforma Dazn. Tra le stelle anche Paolo Maldini, Andriy Shevchenko e Luis Figo

Presentazione ufficiale per Dazn, la nuova piattaforma che permetterà di guardare, ogni giornata, 3 partite su 10 della nostra Serie A con un solo collegamento internet. Dazn (si legge Dazone), la nuova piattaforma streaming di Perform, è una sorta di Netflix del calcio. Ieri la presentazione ufficiali con tante figure eccellenti a cominciare dal volto di punta: Diletta Leotta. Insieme a lei tanti ex calciatori come Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, Gianluca Zambrotta e Massimo Oddo senza dimenticare Luis Figo, Francesco Guidolin, ma anche ‘voci note’ agli appassionati come quelle di Stefano Borghi, Pierluigi Pardo e Massimo Callegari.

Dazn trasmetterà, oltre a 3 partite su 10 della Serie A, anche tutto il campionato di B, la Liga spagnola, la Ligue 1, la Fa Cup, la Coppa di Lega inglese, a Copa Libertadores, la Copa e la Recopa Sudamericana, la Coppa d’Africa, ma anche tanti altri sport come rugby, boxe, Mlb, Nhl, sport di combattimento, rally e tanto altro. Paolo Maldini a margine della presentazione ha parlato del mercato dei club di Serie A: «In Italia giustamente c’è tanto entusiasmo per la mossa della Juventus di acquistare Cristiano Ronaldo ma non dimentichiamo il passaggio di Higuain al Milan e anche il mercato dell’Inter che si è mossa molto bene e ha costruito una squadra straordinaria. Per l’anno prossimo vedo un campionato molto equilibrato, specie nella parte alta della classifica». Anche Sheva ha voluto dire la sua sulla Serie A che sta per iniziare: «L’arrivo di Cristiano Ronaldo aumenterà la competitività e porterà tanto entusiasmo. Il calcio italiano è in crescita. Milan? Sono contento che abbia fatto dei grandi acquisti».