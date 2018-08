Maldini, vita da dirigente: «Concentrato come da calciatore»

C’è anche Paolo Maldini a seguito del Milan per la trasferta di Napoli contro l’ex Carlo Ancelotti: ecco le sue parole

Dopo il rinvio della sfida col Genoa, il Milan è pronto per l’esordio in Serie A: domani la formazione di Gennaro Gattuso è attesa dalla sfida del San Paolo contro il Napoli dell’ex Carlo Ancelotti. Presente a Malpensa per la partenza anche Paolo Maldini, che ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole dell’ex numero 3: «Non devo giocare e non devo essere in forma, ma la concentrazione resta sempre alta. Se ho sentito Carlo Ancelotti? Sì, mi ha chiamato ieri: è in grande forma e ci aspetta, ha pronte le mozzarella. Mi fa piacere che ci sia entusiasmo attorno la squadra, va seguita con entusiasmo».