L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti si prepara a sfidare il Milan, club in cui ha vinto molto. Della gara ha parlato lo stesso tecnico in un’intervista a DAZN.

Domani torna in campo la Serie A con i due anticipi di lusso Napoli-Milan e Juventus-Lazio. Il big match del San Paolo rappresenta per Carlo Ancelotti una gara molto speciale dato che sfiderà il suo passato più glorioso. Il tecnico emiliano, difatti, ha trascorso al Milan ben 13 anni, 5 come giocatore e 8 come allenatore, portando a casa la bellezza di 17 trofei, di cui 4 Champions League. Un passato costellato di successi impossibile da dimenticare non solo per il mister, il quale in carriera ha vinto tantissimo guidando, oltre ai rossoneri, top club come Juventus, Chelsea, Paris Saint Germain, Real Madrid e Bayern Monaco.

Della sfida di domani ha parlato lo stesso Ancelotti nel corso di un’intervista all’emittente DAZN in cui ha ammesso che il match non sarà dei più semplici per il Napoli visto che i rossoneri dispongono di una squadra forte e competitiva, ma il mister sta cercando di preparare al meglio la rosa per far bene e dare il massimo. Il tecnico ha, poi, parlato di Gennaro Gattuso: «Conosco Rino, caratterialmente è sempre lo stesso, in panchina è come era sul campo. So, dunque, che ci ritroveremo di fronte una squadra attenta, aggressiva, compatta e organizzata. Come, d’altronde, era lui da calciatore. Lui allenatore? A dire il vero, non mi aspettavo di vederlo in queste vesti».

Ultime dichiarazioni dedicate al suo arrivo a Napoli, tramite le quali Ancelotti che il suo desiderio di tornare in Italia si è concretizzato grazie alla proposta della dirigenza partenopea, la quale gli ha offerto un progetto importante, anche se ancora la rosa non è a livello maggiore, ma con il tempo può arrivare il salto di qualità.