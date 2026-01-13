Malen Roma, dopo Raspadori può saltare anche lui! Pericolo dall’estero per i giallorossi: ecco la squadra intenzionata a fare sul serio per l’olandese

Il calciomercato invernale della Roma rischia di trasformarsi in un ottovolante emotivo, in bilico tra investimenti futuribili e complicate strategie per l’immediato. I giallorossi si trovano a fronteggiare una potenziale doppia beffa che potrebbe stravolgere i piani del tecnico Gian Piero Gasperini. Dopo aver incassato il sorpasso definitivo dell’Atalanta nella corsa a Giacomo Raspadori, con l’attaccante della Nazionale che ha scelto Bergamo e un trasferimento da 25 milioni, il club capitolino vede allontanarsi pericolosamente anche l’alternativa numero uno: Donyell Malen.

Secondo quanto riferito dall’esperto Gianluca Di Marzio, si è innescato un pericoloso effetto domino. L’Atletico Madrid, persa la punta italiana, ha necessità impellente di un sostituto e ha individuato nel versatile attaccante olandese dell’Aston Villa il profilo perfetto per il calcio di Diego Simeone. I Colchoneros sono pronti all’assalto decisivo, forte della liquidità incassata, rischiando di bruciare sul tempo la concorrenza delle italiane, con Roma e Napoli che potrebbero restare spettatrici forzate di questo valzer di punte.

Tuttavia, non ci sono solo ombre su Trigoria. Se la pista per l’olandese si complica, quella per il futuro è blindata. Come confermato da Fabrizio Romano, il DS Frederic Massara ha chiuso definitivamente l’operazione per Robinio Vaz. L’accordo con l’Olympique Marsiglia è totale: un affare da 25 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, porta nella Capitale il gioiello classe 2007. L’attaccante brasiliano ha accettato la proposta e si prepara a sbarcare in Serie A. Mentre la dirigenza valuta se tentare un rilancio disperato per Malen o cercare un altro profilo esperto, l’arrivo di Vaz assicura talento cristallino alla rosa, anche se l’intromissione spagnola sul mercato rischia di lasciare, per ora, una casella vuota nello scacchiere tattico dei titolari.