Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa

4 ore ago

Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa: occhio alle clausole

Tutta la Roma è ormai ai piedi di Donyell Malen. L’impatto dell’attaccante olandese classe 1999 con la realtà giallorossa è stato finora devastante, andando oltre ogni più rosea aspettativa. I numeri dell’avvio di avventura nella Capitale sono impressionanti: cinque reti realizzate in altrettante presenze, un ruolino di marcia impreziosito dalla pesantissima doppietta messa a segno ieri sera nello scontro diretto dello Stadio Maradona contro il Napoli. Una prestazione da leader tecnico che ha convinto definitivamente la dirigenza a pianificare il futuro con lui.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dall’esperto Fabrizio Romano, il club guidato dai Friedkin è intenzionato a trasformare il prestito temporaneo in un trasferimento a titolo definitivo. L’accordo stipulato con l’Aston Villa, società di Premier League proprietaria del cartellino, prevede un esborso finale di 25 milioni di euro, cifra che si andrebbe ad aggiungere ai 2 milioni già versati nelle casse degli inglesi per il prestito oneroso.

I Villans incasseranno la somma pattuita qualora scattasse l’obbligo di riscatto, che è vincolato al verificarsi di due condizioni specifiche: il raggiungimento della qualificazione in Champions League o in Europa League da parte della Lupa e la presenza dell’ex Borussia Dortmund nel 50% delle gare ufficiali disputate fino al termine di giugno. Inoltre, nell’accordo è stata inserita una clausola che garantisce al club di Birmingham il 10% sulla futura rivendita del giocatore.

PAROLE – «Si prevede che la Roma trasformerà il prestito di Donyell Malen in un contratto permanente. #AVFC per ricevere € 25 milioni dopo € 2 milioni di commissione per il prestito. Obbligo di acquisto se la Roma raggiunge un posto in UCL o UEL; e 50% delle presenze fino a giugno. Il Villa ha anche una clausola di rivendita del 10%».

