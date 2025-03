Malesani sicuro: «Il Verona si salverà grazie a quel motivo. Questi due giocatori incideranno molto nel rush finale»

Alberto Malesani, ex allenatore del Verona, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sui gialloblu analizzando la lotta salvezza

LE PAROLE – «C’è tanta lotta in ogni zona della classifica, ormai è sempre tutto aperto fino alla fine considerate anche le qualificazioni alle varie coppe. Quasi impossibile azzardare ormai una deadline, per ogni obiettivo. Spero che per il Verona, tutto possa risolversi per il meglio prima dell’ultima giornata. Le premesse ci sono. Partendo dalle sconfitte. Valgono anche quelle, se le analizzi bene. Ci sono tanti fattori che ti fanno perdere una partita ma è doveroso a quel punto andare oltre il risultato. Adesso c’è una squadra. E c’è la giusta mentalità. Mi preoccuperei meno rispetto a qualche tempo fa. Mi piace molto Duda, al di là di quel che può essere il suo gioco duro e che commetta qualche fallo di troppo, come sento dire. Di sicuro è giocatore di livello internazionale. Per me il migliore. E anche Suslov potrà incidere parecchio».