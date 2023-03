Malta-Italia, la stampa avvisa Mancini: «Occhio a una nuova trappola»

Malta-Italia, la stampa avvisa Mancini in vista del secondo match delle qualificazioni ad Euro 2024: i titoli dei giornali

I quotidiani sportivi oggi in edicola avvisano Roberto Mancini in vista del match tra Italia e Malta in programma questa sera, valido per la seconda giornata delle qualificazioni ad Euro 2024.

«Una nuova trappola», così vengono indicati gli avversari contro i quali non si potrà sbagliare, visto anche il deludente ko all’esordio contro gli inglesi.