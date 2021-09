Mamma Jorginho: «Lo allenavo a 4 anni in spiaggia, mi commuovo ancora»

Jorginho raccontato dalla mamma: ecco le parole sugli inizi del centrocampista campione di tutto in Europa

Maria Tereza Freitas, mamma di Jorginho, racconta alcuni aneddoti sul centrocampista campione d’Europa a Sportweek.

«A 4 anni, in spiaggia, gli spiegavo i fondamentali. Stop, controllo, possesso. Volevo che imparasse subito a non farsi rubare palla. Il resto ce l’ha messo lui. Talento e dedizione, era innamorato del calcio. Guabiruba? Ancora mi commuovo quando penso a quel periodo. Ero sola, con mio marito avevamo divorziato. In casa non c’erano soldi. Jorge mi disse di stare tranquilla, si sarebbe arrangiato. Era l’unica occasione per poter andare in Europa. Da noi si dice carregador de piano,cioè chi porta il pianoforte. Perchè lui si carica la squadra sulle spalle con qualità e intelligenza tattica».