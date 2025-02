Manchester United in crisi, Reds al centro delle critiche: statistiche catastrofiche per due ex Serie A

Crisi profonda per l’attacco del Manchester United, Hojlund e Zirkzee al centro delle critiche

Le scelte di mercato del Manchester United sono sotto accusa, su tutte gli acquisti di Hojlund e Zirkzee. La crisi dello United è frutto di una grande lacuna in fase offensiva. Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee non stanno contribuendo in modo significativo alla stagione dei Reds e le cifre spese per i due ex Serie A fanno discutere molto in Inghilterra.

Per il centravanti danese lo United ha sborsato circa 75 milioni di euro all’Atalanta ma il suo impatto è stato catastrofico: ha realizzato solo due gol in 21 partite di Premier League. L’olandese, invece, da inizio stagione ha realizzato solo tre gol in 26 presenze. L’avventura dell’olandese in Inghilterra è costellata di errori o occasioni sprecate e prestazioni al di sotto delle aspettative.