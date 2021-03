Mancato rosso a Ronaldo: Calvarese verso lo stop in Serie A

Calvarese verso lo stop. L’arbitro paga il rosso mancato a Ronaldo in Cagliari-Juve. L’AIA ora potrebbe fermarlo

La direzione di gara di Calvarese in Cagliari-Juve ha fatto discutere soprattutto per la decisione del mancato rosso a Ronaldo nell’azione dell’intervento su Cragno. Ora, come spiega il Corriere dello Sport, l’arbitro e Chiffi, addetto al Var, potrebbero essere fermati.

I due potrebbero ricevere dall’AIA uno stop per alcune giornate dopo il cartellino rosso non assegnato al portoghese. Rizzoli, designatore, non avrebbe infatti apprezzato la decisione.