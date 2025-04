Manchester City-Aston Villa: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Etihad Stadium va in scena la sfida di Premier League Manchester City-Aston Villa: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Etihad Stadium di Manchester si giocherà la gara valevole per la 33ª giornata di Premier League tra Manchester City-Aston Villa. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Gvardiol, Dias, O’Reilly; Nico Gonzalez, Kovacic; McAtee, Gundogan, De Bruyne; Marmoush. Allenatore: Guardiola.

Aston Villa (4-2-3-1): Dibu Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Onana, Tielemans; Rogers, Asensio, Ramsey; Rashford. Allenatore: Emery.

Orario e dove vederla in tv

Manchester City-Aston Villa si gioca alle ore 21:00 di martedì 22 aprile per la 33ª giornata di campionato di Premier League. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio. La partita sarà visibile in streaming per i clienti Sky su Sky Go o per i clienti NOW TV sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.