Manchester City, Haaland salta la semifinale col Chelsea

Erling Haaland non sarà presente nel match tra Manchester City Chelsea , valevole per la semifinale di FA Cup

C’era il dubbio fino all’ultimo momento in casa Manchester City, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca: Erling Haaland non giocherà la sfida contro il Chelsea. Niente semifinale di FA Cup dunque per il norvegese.

Pep Guardiola schiererà quindi Julian Alvarez al posto di Haaland, mai in partita nell’andata di Champions League contro il Real Madrid e poco incisivo al ritorno, anche se c’è da notificare una traversa colpita.