Manchester City, contro il Tottenham per riavvicinare la vetta

Il Manchester City oggi sfida il Tottenham: in caso di successo l’Arsenal sarebbe a solo due punti di distanza

Dopo il clamoroso testa coda dell’Arsenal, sconfitto dall’Everton, il Manchester City potrebbe riaprire oggi la Premier League.

Contro il Tottenham oggi pomeriggio, la squadra di Guardiola potrebbe, in caso di vittoria, tornare a -2 dai Gunners in vetta. Non una sfida semplice, visto che gli Spurs hanno bisogno di vincere per non prendere troppo distacco dai posti Champions.