Manchester City, Grealish pizzicato tra i pub in evidente stato di ebbrezza: i dettagli

Il giocatore del Manchester City ha sfruttato il giorno libero concesso da Guardiola per svagarsi tra i pub della città: i dettagli

Non è un momento facile per Jack Grealish che ha sfruttato il giorno libero concesso da Guardiola per una serata di svago tra i locali di Manchester. Il Daily Mail, ha rilasciato delle foto che mostrano come l’ex Aston Villa si sia lascato molto andare con l’alcol nella serata i domenica, dopo la partita di FA Cup contro il Playmouth.

Grealish è stato ripreso dal tabloid inglese mentre usciva da un noto locale del posto in stato di ebbrezza e con una bottiglia di vetro in mano. Il giocatore inglese è stato accompagnato verso l’auto da un amico che lo ha portato a fatica.