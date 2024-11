Manchester City, Guardiola: «Niente esonero? Ecco perché»

Il tecnico del Manchester City è intervenuto per parlare delle critiche alla sua squadra, a causa del rendimento recente

Una conferenza stampa alla Pep Guardiola in tutto e per tutto. In un momento così negativo per il suo Manchester City, l’ex allenatore del Barcellona ha risposto così a diverse domande pungenti.

RISULTATI – «Torneremo, ne sono sicuro. Non so quando, ma questa è la verità»

ESONERO – «La gente si chiede: ‘Perché Pep non viene esonerato?’. Beh, per quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, credo di avere un certo margine… Quale squadra al mondo mantiene lo stesso livello per 10 anni? Ditemene una. Non ce ne sono. Né in NBA, né fra i tennisti, né in nessuno sport. Non troverete squadre che non hanno fatto bene come noi per così tanto tempo»

RINNOVO E ASSENZE – «Mi dispiace. Ho voluto questa occasione, questa sfida. Non voglio scappare, voglio costruire questa squadra. Il giorno in cui la mia presenza non sarà positiva sarò il primo a salutare. Cosa dovremmo fare adesso? Piangere perché Rodri non c’è? O perché i centrali sono stati assenti per molto tempo? No. Devo trovare una soluzione e ci sto provando tutti i giorni»