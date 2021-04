Manchester City, Guardiola: «Ho un rispetto incredibile per ciò che ha fatto il Dortmund»

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund, valido per i quarti di Champions League. Le sue parole.

«Se c’è una persona a Manchester che conosce il Borussia Dortmund, sono io. Non troverò un solo giocatore nel loro club che sia privo di qualità. Hanno una qualità incredibile. Incredibile. In una o due partite, sono in grado di fare qualsiasi cosa. Ho un rispetto incredibile per quello che ha fatto il Dortmund. Conosco la loro qualità. Non è solo [Erling] Haaland ovviamente, ma Jadon Sancho, Marco Reus, Mo Dahoud e [Mats] Hummels … sono davvero impressionato dalla qualità che ha. Quando possono correre, ti uccidono. la qualità c’è. Prepareremo la partita come ci eravamo preparati [sabato]. Cercheremo di essere aggressivi e provare a vincere questa partita, poi andremo in una settimana a Dortmund e proveremo a vincere la seconda partita».