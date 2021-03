Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa sulla straordinaria stagione del Manchester City: le sue parole

Pep Guardiola è convinto che la sconfitta nel derby contro il Manchester United non lascerà strascichi nei suoi giocatori.

«La sconfitta contro lo United non inciderà sulla preparazione per la gara di domani, anche quando vinciamo non pensiamo mai alla partita precedente. Non ci deprimiamo se una partita non va come avremmo voluto».