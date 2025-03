Manchester City, infortunio per Haaland: il comunicato e i tempi di recupero

Il comunicato ufficiale del Manchester City sull’infortunio subito da Erling Haaland nell’ultima partita. Tutti i dettagli in merito

Il Manchester City ha pubblicato un comunicato sulle condizioni di Erling Haaland dopo l’ultimo infortunio.

COMUNICATO – «Il Manchester City FC può confermare che Erling Haaland ha subito un infortunio alla caviglia sinistra durante la partita dei quarti di finale di FA Cup domenica in trasferta a Bournemouth.

Erling è stato sottoposto ai primi esami a Manchester lunedì mattina e ora cercherà una consulenza specialistica per confermare la reale entità dell’infortunio. La valutazione è ancora in corso per accertare una prognosi completa. Ci si aspetta che Erling sia in forma in tempo per giocare un’ulteriore parte di questa stagione, inclusa il Mondiale per Club di quest’estate».