Manchester City, Haaland sempre più nella storia della Champions League: il gol contro il Real Madrid gli vale questo grande traguardo

Manchester City, grazie al gol realizzato contro il Real Madrid Erling Haaland è entrato ancora di più nella storia della Champions League

Il Manchester City è chiamato a un’impresa ai limiti del possibile in questo delicatissimo ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco ad altissima intensità, il tabellone luminoso dell’Etihad Stadium recita un parziale di 1-1, un risultato che per ora sorride ampiamente al Real Madrid.

Botta e risposta nel primo tempo: Vinicius illude, Haaland pareggia

A sbloccare la gara e a gelare il pubblico di casa ci ha pensato Vinicius Junior, che ha trasformato con estrema freddezza un calcio di rigore, indirizzando ulteriormente il discorso qualificazione.

La reazione d’orgoglio dei padroni di casa, tuttavia, non si è fatta attendere ed è arrivata, come spesso accade, grazie al fiuto del gol di Erling Haaland, che ha gonfiato la rete riportando il punteggio in perfetto equilibrio prima del duplice fischio dell’arbitro.

Il traguardo: Haaland entra nell’Olimpo dei bomber storici

Proprio la rete siglata dall’attaccante dei Citizens rappresenta il momento più significativo della serata dal punto di vista meramente statistico e individuale. Con questa marcatura, infatti, il formidabile attaccante scandinavo ha raggiunto l’incredibile quota di 57 gol totali nella massima competizione calcistica europea per club.

Un numero impressionante che gli permette di tagliare un traguardo leggendario: Erling Haaland diventa ufficialmente il 7° miglior marcatore nell’intera storia della Champions League, superando icone assolute del passato e confermandosi come uno dei finalizzatori più letali e precoci di tutti i tempi.

La montagna da scalare: l’ombra del match di andata

Nonostante il record individuale e l’impegno profuso in campo, la strada per l’accesso ai quarti di finale resta una vera e propria montagna da scalare per la squadra inglese. Sul computo totale pesa come un macigno il risultato maturato nel match di andata disputato al Santiago Bernabeu.

In quell’occasione, il Real Madrid si era imposto con un perentorio 3-0, trascinato da una prestazione mostruosa di Federico Valverde, autore di una clamorosa e decisiva tripletta. Con il risultato aggregato fermo sull’1-4 a favore degli spagnoli, il City avrà a disposizione solo la ripresa per tentare un disperato e storico miracolo sportivo.

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