Manchester City, il TAS respinge il ricorso del club: il comunicato

Manchester City, il TAS respinge il ricorso del club riguardo il Fair Play Finanziario: ecco il comunicato dell’organo

Il Manchester City si è visto sbattere la porta in faccia dal TAS. L’organo ha dichiarato inammissibile il ricorso del club riguardo le violazioni del Fair Play Finanziario. Ecco il comunicato:

«Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha emesso la sua decisione nell’ambito della procedura arbitrale tra Manchester City FC Ltd. (MCFC) e la Union Européenne de Football Association (UEFA) in relazione all’appello presentato al TAS dal Manchester City contro le decisioni emesse dalla Camera investigativa dell’UEFA Club Financial Control Body il 15 maggio 2019. La Camera investigativa ha deciso di sottoporre la questione alla Camera arbitrale della UEFA CFCB e di raccomandare l’imposizione di una sanzione al club».