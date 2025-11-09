Manchester City Liverpool, Guardiola festeggia le mille panchine con un successo! Polemiche per il pareggio annullato a Van Dijk, City a -4 dalla vetta

Manchester City Liverpool: Haaland, Gonzalez e Doku firmano il successo che rilancia i Cityzens al 2° posto: per Slot segnali allarmanti

Per la sua panchina numero 1.000, Pep Guardiola non poteva chiedere di meglio: un Manchester City dominante, tornato a mostrare la forza e la qualità che lo hanno reso una delle squadre più temute d’Europa. Il 3-0 inflitto al Liverpool all’Etihad Stadium non è solo un risultato rotondo, ma un messaggio chiaro: i Cityzens sono tornati e vogliono dare la caccia all’Arsenal, ora distante quattro punti in classifica.

Il successo sui Reds è stato netto e inequivocabile, mentre la squadra di Arne Slot ha mostrato ancora una volta tutte le proprie fragilità, vanificando i segnali di ripresa visti contro Aston Villa e Real Madrid. Con sette sconfitte nelle ultime dieci gare, il Liverpool dovrà sfruttare la sosta per ritrovare compattezza e identità.

Il match si accende al 9’, quando l’arbitro Kavanagh, dopo una revisione al VAR, assegna un rigore al City: Erling Haaland però si fa ipnotizzare da Mamardashvili. Il norvegese si riscatta al 29’, con un colpo di testa potente che sblocca l’incontro. Il Liverpool reagisce e trova il pari al 38’ con Virgil van Dijk, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Robertson, giudicato sulla traiettoria davanti a Donnarumma. Poco prima dell’intervallo arriva invece il raddoppio dei padroni di casa con un tiro da fuori di Gonzalez, deviato proprio da Van Dijk.

Nella ripresa, il Liverpool prova ad alzare il ritmo, ma viene travolto dalla classe di Jérémy Doku, autore del definitivo 3-0 con un destro imprendibile da fuori area. Un gol che sancisce la superiorità tecnica e mentale del Manchester City, rilanciato pienamente nella corsa al titolo.