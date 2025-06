Manchester City, rivoluzione estiva per Guardiola: tutti i nuovi nomi dei Citizens

Manchester City, Reijnders è il primo tassello di una rivoluzione per la squadra di Guardiola dopo l’annata deludente

Il Manchester City si prepara a una profonda ristrutturazione della rosa dopo una stagione deludente, conclusasi con il terzo posto in Premier League e senza trofei. Pep Guardiola, insieme al nuovo direttore sportivo Hugo Viana, ha già avviato un mercato ambizioso per ringiovanire e rafforzare la squadra.

Il primo grande colpo è l’acquisto di Tijjani Reijnders dal Milan per circa 55 milioni di euro. Il centrocampista olandese, premiato come miglior centrocampista della Serie A con 15 gol nella scorsa stagione, è considerato l’erede ideale di Kevin De Bruyne, recentemente partito dopo una carriera leggendaria al City. Reijnders ha firmato un contratto quinquennale e porterà freschezza a un centrocampo che ha visto l’invecchiamento di giocatori chiave come Gundogan e Kovacic.

Per le fasce difensive, secondo il The Times il City punta su Rayan Aït-Nouri del Wolverhampton, autore di 5 gol e 7 assist nella scorsa stagione. La necessità di rinforzare le corsie è evidente, soprattutto dopo la cessione di Kyle Walker e gli infortuni di Nathan Aké.

In porta, nonostante le prestazioni altalenanti di Ederson e Stefan Ortega, Guardiola ha dichiarato di voler mantenere entrambi i portieri, escludendo l’acquisto di Joan García dell’Espanyol, nonostante l’interesse mostrato.

Per sostituire De Bruyne, oltre a Reijnders, il City ha mostrato interesse per giovani talenti come Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, valutato oltre 100 milioni di euro (su cui però il Liverpool è in vantaggio con 150 milioni), e Jamal Musiala del Bayern Monaco.

In attacco, con l’addio di Jack Grealish, il club cerca un’ala prolifica. Rodrygo del Real Madrid è tra i principali obiettivi, ma il suo costo elevato potrebbe rappresentare un ostacolo

Infine, il City è vicino all’acquisto di Rayan Cherki dal Lione per una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro, aggiungendo ulteriore talento offensivo alla rosa.