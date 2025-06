Manchester City, ancora incertezza sulle sanzioni per la violazione del FFP: ancora nessuna decisione presa

Il futuro del Manchester City rimane nel dubbio: ancora nessuna sentenza per le violazioni del Financial Fair Play

Il caso del Manchester City e delle sue 115 accuse di violazione del Financial Fair Play (FFP) sta diventando un vero grattacapo per la Premier League, che rischia un “disastro completo” se non si arrivasse a una risoluzione. Nonostante le accuse siano note dal febbraio 2023 e un’udienza indipendente sia terminata alla fine del 2024, nessuna sentenza è ancora stata emessa. Questo ritardo sta creando incertezza, con dibattiti accesi su possibili sanzioni che vanno dalla penalizzazione di punti e il blocco del mercato fino all’espulsione dalla Premier League stessa. Tutti i soggetti coinvolti, dai club ai tifosi, hanno bisogno di chiarezza per poter guardare avanti e pianificare le prossime stagioni senza questa spada di Damocle.

Stefan Borson, ex consulente finanziario del Manchester City, ha sottolineato l’urgenza di risolvere la questione prima dell’inizio della stagione 2025-26. Come riportato da talkSPORT, Borson ha spiegato che una sentenza dovrebbe arrivare entro la fine dell’attuale «stagione chiusa», o al più tardi durante il periodo del Mondiale per Club FIFA 2025, che offre una finestra di opportunità. Evitare che la decisione venga resa pubblica a ridosso dell’inizio del campionato è fondamentale per non creare ulteriore confusione e distrazione. «Nessuno lo vorrebbe. Sarebbe un disastro completo», ha dichiarato Borson, evidenziando come una risoluzione tempestiva sia nell’interesse di tutte le parti coinvolte per permettere al calcio inglese di proseguire senza questa pesante incertezza.