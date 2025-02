Manchester United, Amorim sul caso Garnacho: «Contro il Fulham è andato negli spogliatoi perché era bagnato. Ecco cosa farà...»

L’allenatore dei Red Devils ha parlato nella conferenza stampa in vista degli ottavi di FA Cup sul caso Garnacho. Le parole

Il tecnico del Manchester United Rubén Amorim nella conferenza stampa di oggi per la sfida degli ottavi di FA Cup in programma domenica contro il Fulham, ha parlato del caso Garnacho. L’argentino, sostituito contro l’Ipswich dopo l’espulsione di Dorgu, è andato direttamente negli spogliatoi. A seguire le sue parole.

GARNACHO – «È venuto a trovarmi. È andato negli spogliatoi perché era bagnato. Anche se non era in panchina, ha guardato la partita e poi è tornato a casa. Non credo che sia un problema, ma in un club come lo United tutto è importante, anche la percezione. Garnacho inviterà tutta la squadra a cena e basta».