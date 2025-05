Manchester United-Athletic Bilbao: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Old Trafford la sfida di Europa League Manchester United-Athletic Bilbao: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Old Trafford di Manchester si giocherà la gara valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League tra Manchester United-Athletic Bilbao. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. Allenatore: Amorim.

Athletic Club (4-2-3-1): Agirrezabala; Marcos, Vivian, Alvarez, Boiro; de Galarreta, Jauregizar; N.Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta. Allenatore: Valverde.

Orario e dove vederla in tv

Manchester United-Athletic Bilbao si gioca alle ore 21:00 di giovedì 8 maggio per il ritorno delle semifinali di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.