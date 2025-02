Manchester United, Bruno Fernandes sul momento negativo dei Reds: «Ogni punto ora è fondamentale per noi. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi»

Il centrocampista portoghese ha parlato dopo la partita pareggiata contro l’Everton del momento negativo in casa Reds. Le parole

Il Manchester United è riuscito a pareggiare in extremis in casa dell’Everton grazie alle reti di Bruno Fernandes e Ugarte. Al termine del match il centrocampista portoghese ha parlato ai canali ufficiali della società del momento delicato in casa Reds. A seguire le sue parole.

MOMENTO DELICATO – «Quando sei nello spogliatoio a metà partita dopo una gara come questa, devi solo concentrarti su te stesso e cercare di alzare il tuo livello e il tuo gioco per cercare di ottenere qualcosa dalla partita. Ovviamente, è stato molto duro per noi nel primo tempo perché stavamo cercando di fare le cose ma non stava andando nel modo in cui volevamo».

EVERTON – «Penso che nel secondo tempo, quando ovviamente sei sotto 2-0, hai più libertà perché stai già perdendo quindi non hai più nulla da perdere. Penso che hai più possibilità di fare qualcos’altro, ed è per questo che otteniamo il risultato. Ogni punto ora è fondamentale per noi perché siamo in una posizione che è molto dura per noi. Ogni punto conta per noi in questo momento. Dobbiamo essere consapevoli che la posizione in cui siamo non è la migliore, non è dove il club deve essere. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi».