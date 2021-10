Manchester United, Cristiano Ronaldo sulle critiche: «Gioco a calcio da 18 anni...»

Dopo la vittoria contro il Tottenham, Cristiano Ronaldo ha commentato le ultime critiche ricevute dopo le prestazioni con il Manchester United

Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United, al termine della vittoria per 3-0 contro il Tottenham ha parlato ai microfoni di Sky Sports delle recenti critiche ricevute.

CRITICHE – «C’è sempre una critica. Non mi dà fastidio. Gioco a calcio da 18 anni, quindi so che un giorno la gente dirà che siamo perfetti, l’altro giorno che facciamo schifo. Lo so, devi affrontare questo genere di cose. Ovviamente è meglio quando sei lodato e soddisfatto di te. Ma a volte la vita è così, a volte devi passare dei brutti momenti per cambiare. E noi lo abbiamo fatto».