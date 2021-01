Manchester United, Diallo: «Realizzo un sogno, sono in un club perfetto»

Amad Diallo ha parlato ai microfoni ufficiali del Manchester United dopo l’ufficialità del suo trasferimento ai Red Devils

Amad Diallo ha parlato ai microfoni ufficiali del Manchester United dopo l’ufficialità del suo trasferimento. Le sue parole.

«Completare il mio passaggio al Manchester United è un sogno che si realizza. Sono molto ambizioso e voglio raggiungere grandi cose qui. Quando ho parlato con mister Solskjaer, ho capito subito che avrei firmato per il club perfetto. Questa è una squadra fantastica, piena di grandi calciatori, e posso promettere a tutti che lavorerò sodo ogni giorno per imparare, crescere e dare tutto. Dall’estate a oggi ho avuto tanto tempo per preparare questo trasferimento, sia fisicamente che mentalmente, e adesso mi sento pronto per iniziare»