Manchester United, pronto il colpo per il futuro: occhi sul ‘Foden argentino’! Tutti i dettagli di mercato

Manchester United, pronto il colpo per il futuro: occhi sul ‘Foden argentino’! Tutti i dettagli sul prossimo calciomercato

Il River Plate continua a dimostrare la sua capacità di formare giovani talenti, con Franco Mastantuono come ultimo gioiello della squadra. Classe 2007 e trequartista, Mastantuono è già titolare nella squadra di Marcelo Gallardo. Dopo il debutto in prima squadra nel gennaio 2024, ha accumulato 56 presenze, 6 gol e 4 assist, attirando l’interesse di club prestigiosi come Manchester United, Barcellona, Atlético Madrid e Inter.

Il Manchester United, secondo The Sun, lo considera un talento simile a Phil Foden e potrebbe avanzare un’offerta. Mastantuono ha un contratto con il River Plate fino al 2026, con una clausola da 45 milioni di euro. Tuttavia, potrà trasferirsi all’estero solo dopo il 18esimo compleanno, il 14 agosto 2025. Fino ad allora, il River punta a valorizzare il suo talento.