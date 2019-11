Manchester United, i Red Devils hanno l’erede di De Gea in casa

Ecco chi è il potenziale successore di David De Gea per difendere la porta del Manchester United del futuro

La rivelazione dell’avvio di campionato in Premier League si chiama Sheffield United (5°). Le Blades possono contare su Dean Henderson, giovane portiere in prestito dal Manchester United che si sta distinguendo per le sue prodezze.

L’estremo difensore, classe 1997, tornerà a Manchester a fine stagione. Al momento è lui l’erede designato di David De Gea. E’ il portiere più giovane del campionato e ha subito solo nove gol in dodici partite.