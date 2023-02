Manchester United, in estate assalto per Osimhen: la cifra è folle

Il Manchester United, dopo il tentativo della scorsa estate, ci riproverà per Victor Osimhen del Napoli. I dettagli

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Manchester United sarebbe già pronto a tornare all’assalto per Victor Osimhen del Napoli. I Red Devils ci avevano già provato la scorsa estate in uno scambio con Cristiano Ronaldo, ma la trattativa non si era concretizzata.

Adesso la squadra di Ten Hag, alla ricerca di un attaccante, sarebbe disposta a mettere sul piato 120 milioni di euro per il nigeriano.