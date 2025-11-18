Manchester United, pronto un nuovo colpo? Joao Gomes da l’ok, operazione da 44 milioni con il Wolverhampton per portarlo alla corte di Amorim!

Calciomercato estero, il Manchester United prepara un nuovo colpo per il centrocampo: Joao Gomes da l’ok. Operazione da 44 milioni con i Wolves

Il Manchester United è già attivo sul fronte del mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la propria rosa per migliorare le prestazioni e, soprattutto, i risultati. Secondo quanto riportato da Record, il club inglese ha messo nel mirino Joao Gomes, centrocampista di proprietà del Wolverhampton, che potrebbe cambiare casacca nel giro di un mese e mezzo, restando però in Premier League.

L’offerta per il giovane brasiliano sarebbe di circa 44 milioni di sterline, una cifra che il Manchester United è disposto a investire per un giocatore capace di ricoprire diversi ruoli. Joao Gomes è infatti in grado di giocare non solo come regista e interditore, ma anche come esterno e rifinitore, un jolly che potrebbe risultare molto utile anche per Ruben Amorim, allenatore del Wolves. Il centrocampista ha collezionato finora 11 presenze in campionato e 3 in Coppa di Lega, totalizzando 953 minuti giocati.

Secondo l’edizione odierna di Record, Joao Gomes avrebbe espresso gradimento per la destinazione al Manchester United, ma ora la palla passa al Wolverhampton, che dovrà decidere se accettare l’offerta che arriva da Old Trafford. Se l’affare dovesse concretizzarsi, Gomes si trasferirebbe al Manchester United, rimanendo però in Inghilterra e continuando la sua carriera in Premier League.

