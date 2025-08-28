Manchester United, l'eliminazione crea polemica in Inghilterra: la posizione dei giornali inglesi! - Calcio News 24

Manchester United, eliminazione shock in Coppa: il Grimsby scrive la storia

Il Manchester United tocca uno dei punti più bassi della sua storia recente. Per la prima volta, i Red Devils sono stati eliminati dalla Coppa di Lega inglese da una squadra di quarta serie. L’impresa è firmata Grimsby Town, capace di estromettere lo United dopo una lunghissima lotteria dei rigori (12-11), al termine di un 2-2 nei tempi regolamentari. Un risultato definito “umiliante” dai principali media britannici, che non hanno risparmiato critiche alla squadra e, soprattutto, all’allenatore Ruben Amorim.

Manchester United, la crisi è reale

Dopo la sconfitta con l’Arsenal (1-0) e il deludente pareggio contro il Fulham (1-1) in Premier League, l’eliminazione in Coppa da una formazione di League Two ha fatto esplodere la frustrazione di tifosi e stampa. Il Manchester United era sotto di due reti già al 30’, prima della rimonta firmata da Mbeumo e Maguire. Ai rigori, però, a pesare è stato l’errore di Onana, protagonista in negativo di una serata da dimenticare. Secondo il Telegraph, il portiere ex Inter è apparso “imbarazzante”, incapace di leggere correttamente la direzione dei tiri dal dischetto.

I media attaccano: “Una disfatta grottesca”

Il Guardian ha parlato di una “prestazione quasi grottesca” da parte del Manchester United, mentre il Daily Mail ha puntato il dito sul valore della formazione titolare, stimata in oltre 465 milioni di euro, sottolineando come il Grimsby abbia meritato la vittoria per grinta e organizzazione. Non meno duro il Manchester Evening News, che ha definito il linguaggio del corpo di Ruben Amorim “quello di un allenatore già condannato”. In tribuna, alcuni tifosi hanno persino intonato cori chiedendo l’esonero del tecnico portoghese.

Manchester United, sabato snodo cruciale col Burnley

Ora il Manchester United è atteso sabato da una sfida chiave in Premier League contro il Burnley. Una nuova sconfitta potrebbe aprire scenari drammatici, aggravando una crisi che appare sempre più profonda. L’entusiasmo generato dai grandi investimenti estivi è già svanito, e la sensazione è che lo spogliatoio fatichi a seguire le indicazioni di Amorim.

Il progetto tecnico è a un bivio, e il futuro del Manchester United si decide nelle prossime settimane. Ma una cosa è certa: la storica eliminazione per mano del Grimsby resterà una macchia difficile da cancellare.