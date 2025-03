Manchester United, Onana: «È una bravissima persona, lo apprezzo molto. Devo ringraziarlo perchè...»

Il portiere del Manchester United ha parlato del suo passato all’Inter e della decisione di approdare in Inghilterra. Le parole

L’estremo difensore del Manchester United André Onana, ospite del podcast Le Media Carrè, ha parlato del suo passato all’Inter e della rivalità con il portiere rossonero Mike Maignan. A seguire le sue parole.

MAIGNAN – «È un portiere molto bravo e una bravissima persona, lo apprezzo molto. Ci siamo divertiti a giocare l’uno contro l’altro diverse volte, sia in Italia che in Champions League. Avevo sentito parlare di lui, lui aveva sentito parlare di me, e mi dicevo sempre: ‘Ok, sarà una bella competizione’. Le partite più belle sono state quando sono arrivato all’Inter. Mike Maignan era il portiere dei nostri rivali, del Milan. Ha vinto lo scudetto ed è stato nominato il miglior portiere d’Italia. Io sono arrivato all’Inter e Simone Inzaghi mi ha detto: ‘Samir Handanovic sarà il mio portiere titolare’. Appena arrivato e mi sentivo già in competizione per il posto. Sono arrivato come numero due».

POSTO DA TITOLARE – «Mike, indirettamente, mi ha reso titolare. Abbiamo giocato il derby, Milan-Inter, e io ero in panchina. All’inizio della stagione però non abbiamo vinto abbastanza, è stato un inizio un po’ difficile. Simone Inzaghi non era contento ed è arrivato questo derby. Abbiamo perso 3-2, e Samir non ha giocato una partita brillante, mentre Mike Maignan è stato grandioso, e i miei compagni di squadra stavano già iniziando a spingere per me: ‘Dobbiamo farlo giocare’. Quindi è stata questa partita a farmi svoltare».

RIVALITA’: «Volevamo vedere chi era il migliore, chi è era il vero re di Milano. Da lì ho iniziato a giocare in Champions League. Ho giocato contro il Bayern, è andata bene, ho giocato contro il Barcellona e ho fatto bene».