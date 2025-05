Manchester United, Rangnick se la ride: «Hanno speso 750 milioni dal mio addio e sono peggiorati»

Ralf Rangnick, attuale commissario tecnico della Nazionale austriaca ed ex allenatore ad interim del Manchester United, ha parlato a Canal+ della situazione dei Red Devils dal suo addio del 2022.

PAROLE – «C’erano alcune cose fondamentali che andavano cambiate e da allora hanno speso 700 o 750 milioni di sterline per nuovi giocatori. E sono in una posizione in classifica molto peggiore di allora. Potrebbero persino salvare la stagione vincendo l’Europa League, perché saranno in Champions League. Tutto il resto sarà una delusione e sarà interessante vedere cosa succederà. Hanno assunto un allenatore a metà stagione che gioca con una difesa a tre o a cinque, ma la squadra è costruita attorno a una difesa a quattro. Questo è ciò che si nota quando si guarda il loro modo di giocare, soprattutto in Premier League, contro squadre che il Manchester United normalmente sarebbe in grado di battere. Certo, in Europa League sono riusciti a ribaltare la situazione, ma lo stadio ha avuto un impatto notevole».