Manchester United, Rashford verrà operato: i tempi del recupero

Manchester United, Rashford verrà operato alla spalla : i tempi del recupero per il giocatore inglese dei Red Devils

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Manchester United ha reso noto che Marcus Rashford dovrà essere sottoposto quanto prima ad un’operazione per risolvere un problema alla spalla.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante vice campione d’Europa con l’Inghilterra e di proprietà dei Red Devils dovrà stare lontano dal rettangolo di gioco per 2-3 mesi prima di poter tornare a disposizione di Ole Gunnar Solskjær. Una brutta batosta per lo United in vista dell’inizio della nuova stagione.