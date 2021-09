Manchester United, Ronaldo subito in gol all’esordio con il Newcastle

Ronaldo lascia subito il segno nella sua seconda avventura al Manchester United. Gol all’esordio in Premier League

Cristiano Ronaldo riprende con le solite abitudini. Nel giorno del nuovo esordio con il Manchester United, Cr7 ha trovato subito la via del gol ribadendo in rete con un facile tap-in un tiro di Greenwood malamente respinto dal portiere del Newcastle. Subito grande gioia per il numero 7 portoghese, accolto con grande entusiasmo al suo ritorno in quel di Old Trafford.