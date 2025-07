Manchester United, Sancho non si presenterà al raduno! Juve alla finistra per l’attaccante, ecco cosa può succedere

Il futuro di Jadon Sancho, esterno offensivo inglese classe 2000, sembra sempre più lontano dal Manchester United. Il club inglese, come riportato da Tuttosport, ha concesso al giocatore di non presentarsi al raduno previsto per lunedì, accettando la sua volontà di cercare una nuova squadra. Una decisione che segna la fine del rapporto tra i Red Devils e Sancho, e che apre le porte a un trasferimento in Serie A.

La Juventus, da tempo interessata al profilo dell’ex Borussia Dortmund, è pronta ad accelerare i tempi per portarlo a Torino. Sancho rappresenterebbe un rinforzo di grande qualità per l’attacco bianconero: un giocatore rapido, tecnico e capace di agire su entrambe le fasce offensive, caratteristiche ideali per il nuovo progetto guidato da Thiago Motta, tecnico brasiliano-naturalizzato italiano noto per il suo gioco offensivo e fluido.

La trattativa tra Juve e Manchester United

L’ostacolo principale alla buona riuscita dell’operazione resta l’ingaggio del giocatore, che al momento percepisce uno stipendio elevato, fuori dai parametri della Juventus. Il club bianconero sta lavorando a una formula sostenibile, che potrebbe prevedere un prestito con diritto o obbligo di riscatto e bonus legati alle prestazioni individuali e di squadra.

Il Manchester United, dal canto suo, ha già fatto sapere di non voler ostacolare la partenza del giocatore, ma non intende svenderlo. Una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro potrebbe sbloccare l’affare, soprattutto se la Juve riuscirà a trovare un accordo sull’ingaggio.

Juve-Sancho: giorni decisivi

I prossimi giorni saranno determinanti per il calciomercato Juve. La dirigenza bianconera vuole chiudere il prima possibile per consegnare Sancho a Thiago Motta già in vista del ritiro estivo. Il giocatore, desideroso di rilancio dopo una stagione difficile in Premier League, vede con favore il trasferimento a Torino. La trattativa è in corso e la Juventus è pronta a sferrare l’assalto decisivo.