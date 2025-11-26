Manchester United, la sconfitta contro l’Everton ancora brucia. E lo sfogo di de Ligt conferma delle tensioni all’interno della squadra

Manchester United, la sconfitta contro l’Everton ha segnato sicuramente l’ambiente del club inglese. La conferma dalle parole di de Ligt

Il Manchester United sta ancora smaltendo le scorie della deludente sconfitta casalinga contro l’Everton nel Monday Night di Premier League. La squadra di Ruben Amorim ha visto interrompersi bruscamente una striscia di cinque risultati utili consecutivi, perdendo 1-0 all’Old Trafford e scivolando al decimo posto in classifica.



La sconfitta è particolarmente amara considerando le circostanze: lo United non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica per gran parte del match, dopo che l’Everton è rimasto in dieci uomini all’inizio del primo tempo per l’espulsione di Idrissa Gueye (reo di aver colpito un compagno di squadra). Invece di prendere il controllo, i Red Devils hanno subito il gol decisivo di Kiernan Dewsbury-Hall, permettendo all’ex David Moyes di ottenere la sua prima vittoria da allenatore ospite all’Old Trafford.

Nel post-partita, il difensore Matthijs de Ligt non ha usato mezzi termini, criticando l’approccio della squadra e, implicitamente, le scelte tattiche. L’olandese ha lamentato una mancanza di “urgenza” e “fame” nei momenti chiave, sottolineando come la squadra non abbia creato abbastanza occasioni, non abbia portato uomini in area e abbia finito per favorire il gioco aereo dell’Everton. «Non abbiamo fatto abbastanza», ha ammesso De Ligt.



Oltre ai problemi di campo, il club deve gestire anche questioni imbarazzanti fuori dal rettangolo di gioco. Nicky Butt, leggenda del club con 387 presenze e protagonista del Treble del 1999, ha rivelato di aver quasi perso il suo abbonamento stagionale per non averlo utilizzato per tre partite. Quando ha chiamato gli uffici per chiarire la situazione, lo staff attuale non ha riconosciuto il suo nome, un episodio che testimonia quanto sia cambiato l’ambiente all’interno del club dai suoi giorni di gloria tra il 1992 e il 2004.