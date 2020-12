Manchester United, Solskjaer: «Futuro Pogba? Ho discusso con lui»

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato di Paul Pogba, obiettivo di mercato della Juventus. Le sue parole

Intervistato da Sky Sports, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato così di Paul Pogba, obiettivo di mercato della Juventus. Ecco le sue parole riprese da Tuttomercatoweb.com.

«Paul, vuole giocare, vuole allenarsi, gli piace il calcio, vuole il successo, è ambizioso, quindi quando è in campo e sul campo di allenamento vedo un ragazzo che ama il suo calcio. Questo è quello che mi interessa. Poi io e lui, sappiamo di cosa abbiamo discusso. Ha avuto un anno difficile lo scorso anno con un sacco di infortuni, circa nove o 10 mesi è stato fuori. Poi ha preso il Covid, all’inizio della stagione non si sentiva in forma, quindi cosa viene prima, metterlo in forma o farlo riposare in modo che non abbia tempo per giocare? Ora ha risposto al lavoro che abbiamo fatto e si vede la buona prestazione. È un giocatore che può fare tutto, ha grandi qualità. Sono felice delle sue prestazioni».